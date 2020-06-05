Переписать скрипт JS

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок711 просмотров

Здравствуйте! На сайте на совсем правильно работает скрипт подсчета координат картинок..нужно разобраться, переписать чтобы правильно работало все, пишите опыт JS

JavaScript
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