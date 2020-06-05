Машиностроительному предприятию требуется специалист для внедрения в программе 1С 8УПП + Инталев КМ7, следующего функционала: a. процессное управление (автоматизация бизнес процессов), постановка задач и контроль их исполнения; Задача – на типовом функционале Инталев ...
Переписать скрипт JS
Здравствуйте! На сайте на совсем правильно работает скрипт подсчета координат картинок..нужно разобраться, переписать чтобы правильно работало все, пишите опыт JS
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
написать компонент для joomla поиск выданного сертификата - по ФИО и номеру сертификата расписание занятий - с поиском по предмету и месяцу техническую спецификация направлю сообщениемВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходимый опыт: – Express.js (от года) – Vue.js (от года) – PostgreSQL (от года) – Git (от года) – SASS (от месяца) – Jira (опционально) Длительность: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $335Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
Персональные сообщения для форума Wordpress, чтобы юзеры смогли отправлять друг другу личные сообщения. Чтобы когда юзер кликает на профиль другого юзера, у него высвечивалось "отправить личное сообщение" как это можно сделать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно "помирить" три сервиса Бизон365, SnartSender, Битрикс 24 Настроить выгрузку данных из Бизон и Смарт - в Битрикс Оплаты из Бизон в Битрикс Обьеденить в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сделать правки по сайту Php при нажатии нету страниц https://ibb.co/tpG2365 http://vital.in-site.ru/prices http://vital.in-site.ru/specialistsВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требования: - необходимо уметь работать с React и Redux. Работа по api, swagger О проекте: Разрабатываем функциональный сайт застройщика многоквартирных домов. Почти все разделы на стороне Bаck-end уже готовы (раздел ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать возможность преключать языки на сайте, перевод делать не нужно. На сайте используются произвольные поля с помощью плагина ACF. Им тоже нужно добавить возможность перевода.Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется ускорить работу сайта https://www.teploobmen.ru/ Сайт на Битрикс Сейчас Google Page Speed показывает: 22 балла на мобил 65 на ПК Нужно вытянуть хотя бы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад