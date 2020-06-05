Разработчик со знанием React и Redux

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок668 просмотров

Требования:

- необходимо уметь работать с React и Redux. Работа по api, swagger

О проекте:

Разрабатываем функциональный сайт застройщика многоквартирных домов. Почти все разделы на стороне Bаck-end уже готовы (раздел новости, контакты, о нас, Новостройки и т.п.). Информация в разделы добавляется с админки. Верстка сайта и админки на react уже есть. Нужно подружить с бэкендом.

Оплата: оплачивается каждый раздел отдельно, оцениваете, делаете, тестируем, оплачиваем. Можно предоплату 50%.

В откликах прошу описать каков опыт работы с React, реализованные проекты на React.

Ну и проверка на хлам: сумма пяти и девяти.

На все вопросы готов ответить.

5 лет назад
azzatik
Азат 
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