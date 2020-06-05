Необходимо сделать калькулятор с формой. В первом поле должно появляться значение, рассчитываемое по формуле, а именно когда человек выберет биткоин например и его количество формула будет такая - курс биткоина по отношению к долару ...
Сделать правку в налогах в магазине Woocommerce
Здравствуйте! Необходимо изменить настройки налогов в текущем магазине, нужен программист который глубоко знает Woocomerce и изменял плагины платежных систем, так как сказали что нужно будет именно это
В чеках которая присылает платежная система должна быть указана ставка 20/120 сейчас стоит просто 20% техподдержка платежной системы разводит руками, нужно разобраться куда копать?
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