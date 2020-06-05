Сделать правку в налогах в магазине Woocommerce

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Закрыт4 заявки1248 просмотров

Здравствуйте! Необходимо изменить настройки налогов в текущем магазине, нужен программист  который глубоко знает Woocomerce и изменял плагины  платежных систем, так как сказали что нужно будет именно это

В чеках которая присылает платежная система должна быть указана ставка 20/120 сейчас стоит просто 20% техподдержка платежной системы разводит руками, нужно разобраться куда копать?

WooCommerce
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