Доброго времени суток! Ситуация следующая: есть доработанный код сайта. При попытке загрузить его на хостинг выскакивают ошибки. Необходимо их исправить. Скрипт уже готов, необходим только веб-разработчик, который поможет загрузить сайт на хостинг. Высокая квалификация в ...