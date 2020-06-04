Доработка функционала в проекте Laravel.

Есть проект, в котором нужна доработка функционала в существуещем и написать новые страницы с функционалом из ТЗ.Фреймворк - Laravel, Bootstrap (PHP, CSS, MySQL). 1. Сформировать новых около 10 страниц. Добавить в них функции из ТЗ. 2. ТЗ составлен подробно и разделен на части для удобства работы частями, но в процессе работы могут быть доработки и поправки.3. Нужен программист для постоянного сотрудничества по мере доработок этого проекта и OpenCart.