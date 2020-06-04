Интеграция интернет-магазина SimplaCMS с Беру по модели витрина + дост

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок551 просмотр

Нужно провести интеграцию на столько, насколько это возможно

Выгрузка каталога в Беру

Выгрузка заказов обратно к нам

По возможности получение необходимых "Стикеров" для заказа

По возможности проделать дальнейшую интеграцию нашего сайта с нашим складом по отгрузке этих заказов

рассмотрю предложения от непосредственно программистов

с опытом подобной интеграции API Беру

5 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров