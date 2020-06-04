Веб-приложения на Java Spring (Spring Boot)

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Необходимо разработать веб-приложения на Java с использованием фреймворка Spring (Spring Boot).

В приложение должна быть интегрирована библиотека jSpirit. Приложение носит демонстрационный характер и необходимо показать

возможности указанных ниже библиотек.

Ссылка на git - https://github.com/graphhopper/jsprit

https://github.com/graphhopper/graphhopper

В частности интересуют следующие возможности:

- пересчет оптимизированного пути с учетом пробок и интервал времени каждой точки, а также других возможных дорожных происшествий (дтп и

др.)

Также реализовать интерфейс(дизайн не требуется, просто базовыми элементами) для демонстрации работы с API библиотеки jSpirit

Тут есть некоторые примеры https://graphhopper.com/api/1/examples/

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