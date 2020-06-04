Разработать и интегрировать дизайн в коробочную CMS по продаже автозап

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки497 просмотров

CMS Docpart, нужна разработка и установка своего шаблона, подключение каталогов, поставщиков, запуск, реклама, возможно дальнейшее сопровождение

5 лет назад
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