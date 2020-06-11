Поправить форму отправки на сайте

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Завершен14 заявок970 просмотров

Добрый день.

Нужно поправить форму отправки на сайте (wordpress)

WordPress
5 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Спасибо за помощь в настройке редиректов и восстановлении работы формы.
Спасибо! Был рад поработать над задачами. Быстрая оплата и проверка.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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