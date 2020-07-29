Здравствуйте, прошу ознакомится с ссылочкой ниже на сервис (вам понадобится чтобы проверить как работает сервис фотография, которую я ниже закрепил) https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-dowodu-osobistego-online?gclid=Cj0KCQjwlN32BRCCARIsADZ-J4t_H8EWKb1tx7H9GV0666o61OjQ9qQN-7XiOVTrI1g-35C1ERLTiDAaAtyYEALw_wcB Нам нужно повторить тоже самое, а именно: ...
Доработка поиска на сайте WordPress+WooCommerce
Нужен функционал, который решает следующие задачи:
- Поиск. Необходимо доработать функционал поиска (используется стандартный поиск AJAX Search for WooCommerce), разработать кастомный поиск и вывод результатов поиска. При поиске товаров подключаться к удаленному WSDL веб-серверу (есть пример SOAP-запроса, который возвращает массив данных). Поиск должен производиться среди товаров, которые опубликованы на сайте и которые получены в результате запроса к удаленному серверу.
- Страница результатов поиска. Вывод результатов поиска на странице. Разработать возможность добавления в корзину товаров со страницы результатов поиска, которые получены в результате запроса к удаленному серверу через API (в момент нажатия кнопки добавить в корзину имитировать программно создание товара в базе данных) и поиска по базе данных, с выбором количества товара и т.п.
- Корзина и оформление заказов. Удаление из корзины должно происходить без ошибок, чтобы не создавались ошибочные записи в БД. Также должно происходить безошибочное оформление заказов. Для разработки функционала без ошибок должны использоваться встроенные функции WordPress + WooCommerce.
- Разработанный функционал должен быть совместим с плагином мультиязычности WPML. Чтобы можно было использовать на нескольких версиях языка.
- Функционал должен работать независимо от обновлений темы сайта (используется платная тема).
- Необходимо оперативно и качественно выполнить работу.
Пожалуйста, указывайте конкретную стоимость за работу и сроки. Остальные предложения рассматриваться не будут. Спасибо!
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