Доработка поиска на сайте WordPress+WooCommerce

Нужен функционал, который решает следующие задачи:

- Поиск. Необходимо доработать функционал поиска (используется стандартный поиск AJAX Search for WooCommerce), разработать кастомный поиск и вывод результатов поиска. При поиске товаров подключаться к удаленному WSDL веб-серверу (есть пример SOAP-запроса, который возвращает массив данных). Поиск должен производиться среди товаров, которые опубликованы на сайте и которые получены в результате запроса к удаленному серверу.

- Страница результатов поиска. Вывод результатов поиска на странице. Разработать возможность добавления в корзину товаров со страницы результатов поиска, которые получены в результате запроса к удаленному серверу через API (в момент нажатия кнопки добавить в корзину имитировать программно создание товара в базе данных) и поиска по базе данных, с выбором количества товара и т.п.

- Корзина и оформление заказов. Удаление из корзины должно происходить без ошибок, чтобы не создавались ошибочные записи в БД. Также должно происходить безошибочное оформление заказов. Для разработки функционала без ошибок должны использоваться встроенные функции WordPress + WooCommerce.

- Разработанный функционал должен быть совместим с плагином мультиязычности WPML. Чтобы можно было использовать на нескольких версиях языка.

- Функционал должен работать независимо от обновлений темы сайта (используется платная тема).

- Необходимо оперативно и качественно выполнить работу.

Пожалуйста, указывайте конкретную стоимость за работу и сроки. Остальные предложения рассматриваться не будут. Спасибо!