Необходимо js скрипт перевести на php, в скрипте происходит шифрование строки
Спрограммировать, натянуть на WP -Коран
ВОТ ТЗ https://yadi.sk/d/_9HW2lojfAAxIQ
Бюджет - 35 т.р.
Срок - месяц
Заявки фрилансеров
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