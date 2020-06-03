Спрограммировать, натянуть на WP -Коран

$509
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка184 просмотра

ВОТ ТЗ https://yadi.sk/d/_9HW2lojfAAxIQ

Бюджет - 35 т.р.

Срок - месяц 

WordPress
5 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад