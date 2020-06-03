Ускорить загрузку сайта

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Закрыт2 заявки254 просмотра

При проверке сайта на скорость загрузки через сервис Page Speed Insights видает результат 20-25 (это в красной зоне) для мобильных устройств, а нужно ускорить до 80-90 и сделать ближе к зеленой так чтобы он мгновенно загружался!

5 лет назад
guest_15911825763422
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Веб-программирование
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