Задача следующая. На сайте (Joomla) для загрузки изображения используется drag and drop плагин - dropzone.js. Также установлен еще один плагин cropper.js - для обрезки изображения прежде чем его загрузить. Оба компонента работают, но обрезка происходит ...
Несложные задачи по cms Wordpress
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