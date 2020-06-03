Мюзик-Бот для Дискорд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка448 просмотров

Требуемые параметры:

-Никаких лагов при прослушивании музыки 

- Должен воспроизводить/ставить на паузу музыку,  искать песни, ставить треки в очередь, создать плейлисты и т. д. 

- 24/7

- Транслировать музыку с Youtube, Soundcloud, Bandcamp и других сервисов

-Поддержка подключение по прямой ссылке

5 лет назад
guest_15911858211356
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад