Найти и устранить вирус на сайте Wordpress.

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Закрыт3 заявки547 просмотров

Adwords не пускает рекламу. Говорит, что на сайте есть вирус, нужно найти, устранить и рассказать мне, что был за вирус.

Ссылку на сайт дам заинтересованным исполнителям.

Google AdsWordPress
5 лет назад
Karina_8
Карина 
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