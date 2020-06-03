Исправить софт на шарпе + правки php .

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Закрыт1 заявка479 просмотров

Нужен спец в веб программировании.

Не можем поставить движок.

Уже попробывыали все способы.

PHP
5 лет назад
guest_15911872185809
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-1)
5 лет назад