Требуемые параметры: -Никаких лагов при прослушивании музыки - Должен воспроизводить/ставить на паузу музыку, искать песни, ставить треки в очередь, создать плейлисты и т. д. - 24/7 ...
Исправить софт на шарпе + правки php .
Нужен спец в веб программировании.
Не можем поставить движок.
Уже попробывыали все способы.
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