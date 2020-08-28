Делаю сайты и программы
Занимаюсь натяжкой/версткой на популярные и не очень CMS. Знаю PHP, в частности хорошо знаю фреймворки Laravel и Yii2 (могу так же и под другие, быстрообучаемый).
По части front-end знаю ReactJS, redux, React-Native и прочие сопутствующие библиотеки.
Еще есть опыт в написании программ на C#, Java, NodeJS, могу поправить или с нуля написать программку.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$280
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
- Парсер телефонов Avito164 просмотра
- Небольшое редактирование фото165 просмотров
- Рекламные баннеры для Side-Wizzard141 просмотр
- Внешний вид материалов stars-brawl.com165 просмотров
- Карта с информацией о covid-19124 просмотра
- Верстка одностраничников 3123 просмотра
- Доработка shtory.vikitest.pro117 просмотров
- Создание формы для aisttm.ru95 просмотров
- Верстка страницы услуги Автомобильных перевозок98 просмотров
- Верстка страницы Лаварт.рф91 просмотр
- Верстка одностраничников 2109 просмотров
- Верстка одностраников97 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Работа не завершена, с задачей не справился, однако добросовестно искал различные решения. Судя по описанию, в таком виде выполнить этот заказ не возможно. Исполнитель не знал об этом заранее, я как заказчик не мог знать. В итоге я остался доволен сотрудничеством, у меня нет претензий к исполнителю, хоть работа и не завершена, и не может завершиться. Однако не решён вопрос с площадкой. По правилам я не могу оставить положительный отзыв если задача не выполнена. А если я оставлю положительный отзыв, то должен оплатить не выполненную работу.
$67
10 баллов
3 года назад
Усидчивый исполнитель обладающий квалификацией. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Несколько раз я тупил, но Андрей терпеливый и в итоге сделали задачу :) Рекомендую!
$500
6 баллов
3 года назад
Решить задачу не смог. Передал работу другому исполнителю
Ответный отзыв
Не смог выполнить задачу, слишком сложная.
$50
9 баллов
3 года назад
Работа не завершена. Сервис потребовал оставить отзыв. Пока могу сказать, что работа не окончена, ведется работа. Алексей идет на встречу в разработке парсера. Есть момент со сроками, но так как у нас не горящий проект, то мы ожидаем.
Ответный отзыв
Рекомендую как отличного и терпеливого заказчика. Сам заказ несколько сложен, но Екатерина входит в положение, все отлично.
$14
10 баллов
3 года назад
Рекомендую к сотрудничеству! Делает задачу до конца. руки не опускает если что то не получается. Спасибо за такую проделанную работу) Будем сотрудничать еще..
Ответный отзыв
Доволен, рекомендую!