Делаю сайты и программы

Занимаюсь натяжкой/версткой на популярные и не очень CMS. Знаю PHP, в частности хорошо знаю фреймворки Laravel и Yii2 (могу так же и под другие, быстрообучаемый).

По части front-end знаю ReactJS, redux, React-Native и прочие сопутствующие библиотеки.

Еще есть опыт в написании программ на C#, Java, NodeJS, могу поправить или с нуля написать программку.