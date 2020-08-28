canoq

Алексей canoq

 
26 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаю сайты и программы

Занимаюсь натяжкой/версткой на популярные и не очень CMS. Знаю PHP, в частности хорошо знаю фреймворки Laravel и Yii2 (могу так же и под другие, быстрообучаемый).

По части front-end знаю ReactJS, redux, React-Native и прочие сопутствующие библиотеки.

Еще есть опыт в написании программ на C#, Java, NodeJS, могу поправить или с нуля написать программку.

PHPLaravelJavaYiiReact NativeNode.jsReact.jsRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$280
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
pivolan
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Программа для показа оверлея в полноэкранных приложениях
Работа не завершена, с задачей не справился, однако добросовестно искал различные решения. Судя по описанию, в таком виде выполнить этот заказ не возможно. Исполнитель не знал об этом заранее, я как заказчик не мог знать. В итоге я остался доволен сотрудничеством, у меня нет претензий к исполнителю, хоть работа и не завершена, и не может завершиться. Однако не решён вопрос с площадкой. По правилам я не могу оставить положительный отзыв если задача не выполнена. А если я оставлю положительный отзыв, то должен оплатить не выполненную работу.
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$67
10 баллов
3 года назад
Требуется натянуть шаблон на сайт
Усидчивый исполнитель обладающий квалификацией. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Несколько раз я тупил, но Андрей терпеливый и в итоге сделали задачу :) Рекомендую!
Ответный отзыв
abcsport
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$500
6 баллов
3 года назад
Мобильное приложение для rtsp трансляции с камеры телефона
Решить задачу не смог. Передал работу другому исполнителю
Не смог выполнить задачу, слишком сложная.
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
9 баллов
3 года назад
Парсер цен для площадок Амазон и ебей
Работа не завершена. Сервис потребовал оставить отзыв. Пока могу сказать, что работа не окончена, ведется работа. Алексей идет на встречу в разработке парсера. Есть момент со сроками, но так как у нас не горящий проект, то мы ожидаем.
Рекомендую как отличного и терпеливого заказчика. Сам заказ несколько сложен, но Екатерина входит в положение, все отлично.
Ответный отзыв
alina552010
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
3 года назад
Разобраться с отображением дизайна на главной странице.
Рекомендую к сотрудничеству! Делает задачу до конца. руки не опускает если что то не получается. Спасибо за такую проделанную работу) Будем сотрудничать еще..
Доволен, рекомендую!
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