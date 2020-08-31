Парсер цен для площадок Амазон и ебей

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Завершен5 заявок420 просмотров

Задания для Автоматизации мониторинга цен. Уточнения ТЗ в личку.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

canoq
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
32 дня
Escrow
Работа не завершена. Сервис потребовал оставить отзыв. Пока могу сказать, что работа не окончена, ведется работа. Алексей идет на встречу в разработке парсера. Есть момент со сроками, но так как у нас не горящий проект, то мы ожидаем.
Рекомендую как отличного и терпеливого заказчика. Сам заказ несколько сложен, но Екатерина входит в положение, все отлично.

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