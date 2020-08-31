Необходимо составить фид для товарной рекламы гугл. Сайт-донор написан на вордпресс.
Парсер цен для площадок Амазон и ебей
Задания для Автоматизации мониторинга цен. Уточнения ТЗ в личку.
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