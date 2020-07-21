Сделать вёрстку сообщения и настроить массавую отправку PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка190 просмотров

Информация по заказу:

  • Сделать вёрстку сообщения по прикреплённому шаблону снизу
  • Написать код PHP для отправки сообщений с этой вёрсткой. Должна быть возможность еденичной отправки, а так же массовой.
Информация для исполнителя:

- Сделать всё в течении 3 дней

- Для удобства нужно сделать overloaded function

PHP
5 лет назад
FrameMuse
Валерий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Allhave
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель, рекомендую
Отлично сработались! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Allhave
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад