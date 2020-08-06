Парсинг каталогов 2ух ресурсов + натянуть шаблон на OpenCart

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Завершен4 заявки529 просмотров

Добрый день

Необходимо сделать парсинг каталогов 2ух ресурсов (Ссылки на каталоги дам в ЛС).

Залить их на сайт OpenCart и прикрутить шаблон.

Сайт vickers.by

Спарстить нужно:

1) Картинки

2) Описание

3) Характеристики (в идеале, чтобы можно было ещё фильтры использовать)

Шаблон ещё не выбран, для начала всё залить на стандартный. С ним определюсь по ходу дела. 

На сайте уже прикручен платный модуль импорта/экспорта из xlsx если это для Вас имеет значение. 

Готовы приступить к разработке немедленно. 

Opencart
5 лет назад
anyway93
Павел 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
5 лет назад
$250
10 дней
Благодарю Евгения за выполненную работу! Всё выполнено профессионально. Всегда на связи!
Все отлично. Хороший заказчик, никаких проблем, рекомендую!

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