Есть сайт https://prazdnikon.ru/ (вордпресс, Элементор) ================== задача Сделать турбостраницу через RSS в Вебмастере страница - главная + вот такие картинки ссылки http://joxi.ru/n2YoQlvCZlvEEr ============ Оплата ...
Парсинг каталогов 2ух ресурсов + натянуть шаблон на OpenCart
Добрый день
Необходимо сделать парсинг каталогов 2ух ресурсов (Ссылки на каталоги дам в ЛС).
Залить их на сайт OpenCart и прикрутить шаблон.
Сайт vickers.by
Спарстить нужно:
1) Картинки
2) Описание
3) Характеристики (в идеале, чтобы можно было ещё фильтры использовать)
Шаблон ещё не выбран, для начала всё залить на стандартный. С ним определюсь по ходу дела.
На сайте уже прикручен платный модуль импорта/экспорта из xlsx если это для Вас имеет значение.
Готовы приступить к разработке немедленно.
Выбранный исполнитель
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