Парсинг каталогов 2ух ресурсов + натянуть шаблон на OpenCart

Добрый день

Необходимо сделать парсинг каталогов 2ух ресурсов (Ссылки на каталоги дам в ЛС).

Залить их на сайт OpenCart и прикрутить шаблон.

Сайт vickers.by

Спарстить нужно:

1) Картинки

2) Описание

3) Характеристики (в идеале, чтобы можно было ещё фильтры использовать)

Шаблон ещё не выбран, для начала всё залить на стандартный. С ним определюсь по ходу дела.

На сайте уже прикручен платный модуль импорта/экспорта из xlsx если это для Вас имеет значение.

Готовы приступить к разработке немедленно.