Три правки для калькулятора на woocommerce

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3 правки для калькулятора на woocommerce

1. На вкладке "Прокачка лиг и дивизионов" добавить Чекбокс +1 победа (при активации стоимость заказа увеличивается на 10%). Сделать отображение данной опции в корзине. Чекбокс выводится на страницу через плагин Forms. Подключается через файл JavaScript all-boost.js / BoostPrice.php

2. На вкладке "Прохождение промо игр" – "Текущий промо статус" отвечает за количество побед и поражений, добавлен и подключен, но не отображается в корзине.

3. Поле для ввода промокода перенести из корзины на страницу заказа. При активации купона добавить надпись "Скидка составила: ??? руб. от суммы, старую цену и текущую.

Внутри корзины присутствует два информативных чекбокса D – FLASH; F – FLASH сделать, чтобы при выборе одного другой выбрать нельзя было.

Ссылка на сайт будет предоставлена по запросу

JavaScriptWooCommerce
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