Парсер для бет365+париматч

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Закрыт8 заявок693 просмотра

Нужно сделать парсер для бет365( с апи) и париматч. Все остальное - в лс

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shef86rus
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