Здравствуйте. Задача, сделать обзорный книжный сайт, по примеру: https://knigabook.com

Я представляю работу сайта таким образом: алгоритм заключается в переодическом парсинге книг с данных интернет-магазинов: https://skr.sh/s3EAEVtdlBa?a

При помощи алгоритма парсинга, с указанных сайтов должны подкачиваться новые книги, и формироваться сравнительный ряд цен, также как в примере: https://skr.sh/s3ENoQGzlCi?a

Ссылка на самую минимальную цену, подстраивается в кнопку купить.

Цель сайта, дать пользователю выбрать самую выгодную цену книги.

Я описал задачу вкратце, но это и есть основа. Конечно же будет более подробное ТЗ. Дизайн будет на моей стороне. От вас необходим фронт и бэк. Так же готов выслушать ваше мнение по реализации данного функционала.