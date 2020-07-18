Спрятать все административные функции в portable firefox. Строка сайта (куда входит), история, дополнения, пароли и все другие вкладки ( обсуждаемо ). Желательнее этот весь функционал сделать под логином и паролем, чтобы админ мог обновлять firefox, вносить ...
Обзорный книжный сайт
Здравствуйте. Задача, сделать обзорный книжный сайт, по примеру: https://knigabook.com
Я представляю работу сайта таким образом: алгоритм заключается в переодическом парсинге книг с данных интернет-магазинов: https://skr.sh/s3EAEVtdlBa?a
При помощи алгоритма парсинга, с указанных сайтов должны подкачиваться новые книги, и формироваться сравнительный ряд цен, также как в примере: https://skr.sh/s3ENoQGzlCi?a
Ссылка на самую минимальную цену, подстраивается в кнопку купить.
Цель сайта, дать пользователю выбрать самую выгодную цену книги.
Я описал задачу вкратце, но это и есть основа. Конечно же будет более подробное ТЗ. Дизайн будет на моей стороне. От вас необходим фронт и бэк. Так же готов выслушать ваше мнение по реализации данного функционала.
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