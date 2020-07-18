Сделать 10 иконок SVG

$15
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Закрыт3 заявки827 просмотров

Необходимо скопировать 10 прорисовок иконок в SVG формате для вставки на другой сайт. Пример иконок как на главной странице сайта https://goldenthread.ru (внизу). Анимация и скорость такие же. Нужно скопировать 6 иконок - 1 в 1. Остальные 4 нужно сделать по примеру (предоставим).

5 лет назад
DevilBoy
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