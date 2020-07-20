Создание чата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка148 просмотров

Создание чата, подразумевающего возможность осуществления психологических консультаций

5 лет назад
kletnerin
Кирилл 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

phpfatal
Даниил 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад
$300
2 дня
Escrow
Отличный разработчик. Несмотря на специфическую особенность общения некоторых представителей технических профессий, к Даниилу это отношения не имеет. Все доходчиво, планомерно, с включенностью и креативностью, что напоминало, скорее, не формат заказчика - исполнителя, а вполне себе согласованный совместный процесс сотрудничества.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

phpfatal
Даниил 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад

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