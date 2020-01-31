Перелать прикрепленный скрипт проверки на асинхрон (PHP)

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Закрыт1 заявка576 просмотров

В прикреплении простой скрипт, по проверке существования Email через SMTP сессию.

Написан через сокеты, с блокированием.

Задача переделать его на асинхрон сокеты или через mutli_curl. Сделать возможность подключения через HTTPS прокси с авторизацией и SOCKS5 без авторизации.

В итоге, чтобы подавали массив например 100 email адресов, прокси в массиве, и скрипт он без тормозов отрабатывал в многопотоке.

На выходе имеет массив из плохих адресов, которые он нашел в этих 100, что были на входе.

Оставляйте заявку если готовы поработать сегодня/завтра, не позже.

PHPSMTP
5 лет назад
romancolorado
Роман 
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Дмитрий
 
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