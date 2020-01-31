Разработать строительный калькулятор

$70
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Закрыт8 заявок717 просмотров

Необходим подобный калькулятор расчёта лестницы, как представлен на сайте: https://kalk.pro/stairs-wooden/

Функциональность и расчеты должны соответствовать расчетам и функциям представленным по ссылке. 

5 лет назад
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