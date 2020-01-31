Требуется разработка user_profile (адаптивная лента-страница) А именно страница, на которой будут блоки: - личные данные: ФИО, фото, контакты, pass (изменять может админ и владелец страницы, через Insert) - блок hard skills: профессиональные ...
Разработать строительный калькулятор
Необходим подобный калькулятор расчёта лестницы, как представлен на сайте: https://kalk.pro/stairs-wooden/
Функциональность и расчеты должны соответствовать расчетам и функциям представленным по ссылке.
Заявки фрилансеров
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