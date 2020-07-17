Консультация по разработке web-приложения

Необходима консультация по разработке веб приложения. Предположительно, будет использоваться Django. В приложении необходимо будет реализовать возможность загружать и выгружать xlsx/csv таблицы, их можно будет выводить на странице, производить простое редактирование, производить поиск ошибок и выводить их, обрабатывать с помощью Python скриптов. Необходима консультация по всему процессу разработки, какие задачи лучше обрабатывать у клиента, а какие на сервере, какой стек технологий использовать.