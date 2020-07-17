Разработка инженерного калькулятора js

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Закрыт7 заявок358 просмотров

Добрый день.

Требуется разработка инженерного калькулятора на js.

Вёрстка готова. Прикрепил ТЗ.

В ответ напишите, был ли аналогичный опыт работы? В какую стоимость оцениваете работу?

JavaScript
5 лет назад
Dan32
Павел 
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Выбранный исполнитель

Letranger
Владимир 
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