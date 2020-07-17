Перенос контента из Авито (примерно 2000 объявлений) на сайт на движке DLE База mysql 1. Название объявления 2. Картинка 3. Описание текстовое Этих полей достаточно ...
Разработка инженерного калькулятора js
Добрый день.
Требуется разработка инженерного калькулятора на js.
Вёрстка готова. Прикрепил ТЗ.
В ответ напишите, был ли аналогичный опыт работы? В какую стоимость оцениваете работу?
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