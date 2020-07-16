Сайт: https://remontpro.pro/ Сделать доработки по ТЗ во вложении: Испорт/экспорт пару правок по верстке и пр.
Нужен специалист который разберется в легаси-коде и добавит фнукционал
Есть крупный интернет магазин. Сейчас в нем существует только десктоп-версия с определенным функционалом. Сверстаны темплейты мобильной версии, необходимо насадить на них функционал, предварительно разобравшись в уже имеющейся архитектуре
Заявки фрилансеров
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