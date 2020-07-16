Нужен специалист который разберется в легаси-коде и добавит фнукционал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка480 просмотров

Есть крупный интернет магазин. Сейчас в нем существует только десктоп-версия с определенным функционалом. Сверстаны темплейты мобильной версии, необходимо насадить на них функционал, предварительно разобравшись в уже имеющейся архитектуре

5 лет назад
Mr-Gorlenko
Артем 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад