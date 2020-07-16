Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.
Форма обратной связи для Wordpress
Необходимо для сайта на wordpress последней версии вместо стандартной формы ContactForm7 сделать более сложную форму. В будущем возможна задача по реализации кабинета клиента на сайте с возможностью отслеживания своего заказа + реализация GDPR.
Детали по заданию:
1. В дальнейшем на сайте как писал планируется создание кабинета пользователя, ФИО, адресс, почта, контакты вообщем. Заказы какие пользователь делал, номер заказа-дата-статус (это список приблизительных полей). Если пользователь залогинился то на форме Его имя, почта, телефон и другие поля с профиля заполняются автоматом это надо учесть.
2. Пользователей и его заявки надо иметь возможность удалять и создавать с админки.
3. На странице контактов стоит обычная ContactForm7 мы ее не трогаем, на всех остальных страницах данная форма которую разрабатываем
4. Каким образом будет реализован на форме дизайн со скриншотов? Вот ссылка на проект в Фигме: https://www.figma.com/proto/MsxE2kiKeXTxwBlbTVMsVu/AirtransLLC-UI?node-id=11%3A66&viewport=-481%2C238%2C0.09902869910001755&scaling=scale-down-width
не помню меняли ли фонт в фигме - но финальный фонт Montserrat, в фигме может быть старая версия, на сайте правильная сейчас.
Выбрав в фигме в меню вкладки Rail/Ocean можно увидеть отображение 2х других меню формы.
5.Для страницы Rail/Ocean/Local Road - пункты меню сделать чтобы именно на этих страницах была выбрана нужная вкладка. Для всех остальных страниц формы по сайту Air
6. В форме выпадающий список Аэропорты делаем обычным текстовым полем. 2. Выпадающий список на 2 пункта: Flexible\Not flixible.
7. Формат письма: Название поля - введенный текст, с новой сторки каждое поле, вообщем чтобы удобно читалось при получении. Тема письма Направление + ФИО Rail/Ocean/Local Road + Name
8. Пункты 1-2 расписал на будущее, сейчас этого делать не надо.
Ссылка на развернутый проект на тесте: http://1779197.owlinbow.web.hosting-test.net
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