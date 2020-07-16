Специалист по PHP и ModX для доработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки525 просмотров

Нужен спец для доработки сайта study.vspbmebel.ru/index.phpНеобходимо реализовать создание + обработку тестов и распределение ролей.

ТЗ прикрепил.

MODXPHP
5 лет назад
guest_15949015986083
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