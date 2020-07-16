Реализация подписки на вордпресс

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки257 просмотров

На сайте нужно сделать возможность подписки, оплата с помощью paypal и Яндекс.касса

Будет три тарифа 1, 3, 6 месяцев, https://skr.sh/s3BPrvoeVYW права различаются доступом к конкретному контенту.

в личном кабинете будет показ того тарифа который ты выбрал.

В документе описан функционал что будет доступно пользователю при выборе тарифа

В начале бросайте ссылки на примеры ваших работ где делали похожий функционал

WordPress
5 лет назад
Boris_Preo
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cvve
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
$140
1 день
Escrow
Договорились о выполнении работ согласовали срок исполнения 17,07 в итоге до сих пор проект не сделан на сообщения не отвечает или пишет сделаю и пропадает Человеку сделали предоплату за работу, а по факту потраченное в пустоту бюджет и время НЕ рекомендую с ним сотрудничать сохраните свое время и деньги

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад
cvve
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад