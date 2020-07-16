Добрый день Есть сайт на OcStore 3 Создание категорий и добавление товаров будет через файлы ссылки https://www.markasecal.com/Xml/Standart/?5022_5500121 https://www.otsicgiyim.com/TicimaxXml/05F38E6F64/ http://nevresimdunyasi.xmlbankasi.com/image/data/xml/urunlerkdvdahil.xml http://www.pamuktenim.com/TicimaxXml/2C8B9E8779/ - тут цены в ...
Реализация подписки на вордпресс
На сайте нужно сделать возможность подписки, оплата с помощью paypal и Яндекс.касса
Будет три тарифа 1, 3, 6 месяцев, https://skr.sh/s3BPrvoeVYW права различаются доступом к конкретному контенту.
в личном кабинете будет показ того тарифа который ты выбрал.
В документе описан функционал что будет доступно пользователю при выборе тарифа
В начале бросайте ссылки на примеры ваших работ где делали похожий функционал
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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