Реализация подписки на вордпресс

Договорились о выполнении работ согласовали срок исполнения 17,07 в итоге до сих пор проект не сделан на сообщения не отвечает или пишет сделаю и пропадает Человеку сделали предоплату за работу, а по факту потраченное в пустоту бюджет и время НЕ рекомендую с ним сотрудничать сохраните свое время и деньги