Автоматизация браузера для залогивания и просмотра видео

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок523 просмотра

Требуется разработка автоматизации для браузерного решения.

Задача – браузер (программа) заходит на сайт и в определенном порядке просматривает несколько видеороликов, при этом нажимая на кнопки.

Какое предложите решение? Сколько нужно чтобы доработать?

Какая стоимость?

5 лет назад
victorbatyr
Виктор 
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