Автоматизация браузера для залогивания и просмотра видео

Требуется разработка автоматизации для браузерного решения.

Задача – браузер (программа) заходит на сайт и в определенном порядке просматривает несколько видеороликов, при этом нажимая на кнопки.

Какое предложите решение? Сколько нужно чтобы доработать?

Какая стоимость?