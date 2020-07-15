Парсер с интерфейсом

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок676 просмотров

Нужен парсер сайта, сохраняющий данные в MySQL базу данных. Размещаться будет на сервере под FreeBSD. Есть необходимость в админке для просмотра результатов и редактирования записей базы. Подробное ТЗ для оценки стоимости и сроков вышлю после предварительного согласования вашей кандидатуры.

MySQL
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