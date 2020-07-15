Вытянуть по API total-service.by норма часы и выводить их для цен СТО

Подключить api и сделать несколько скриптов по выводу данных

там надо это сделать в серии попапов – многошаговые попапы в результате которого вывод

так же там есть поисковая строка

так же вывод на экран рандомных позиций

лендинг на вордпресс

доделать проект – поправить некоторые косяки по адаптивности и верстке

кандидатам покажу и объясню всё

бюджет 9000р максимум