Вытянуть по API total-service.by норма часы и выводить их для цен СТО

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Закрытнет заявок170 просмотров

Подключить api и сделать несколько скриптов по выводу данных 

там надо это сделать в серии попапов – многошаговые попапы в результате которого вывод

так же там есть поисковая строка

так же вывод на экран рандомных позиций

лендинг  на вордпресс

доделать проект – поправить некоторые косяки по адаптивности и верстке

кандидатам покажу и объясню всё

бюджет 9000р максимум

WordPress
5 лет назад
nupash
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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