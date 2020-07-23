Написать парсер auto.ria.com

что нужно:

- написать скрипт для парсинга новых объявлений auto.ria.com (парсить нужно только телефон и имя того, кто подал объявление)

- этот скрипт можно установить на хостинг

- он должен парсить только новые объявления из раздела бу авто

- данные с результатом парсинга должны складываться в базу данных

Сроки и стоимость - от исполнителя.

если есть уточныющие вопросы - отвечу в ЛС

p.s. наверное вопрос парсинга именно новых объявлений можно решить путем запуска скрипта кроном.

Но может у вас будут какие-то свои варианты решения этой задачи.