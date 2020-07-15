Доработка проекта на Node.JS

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок691 просмотр

Требуется реализовать доработки на существующем проекте. 

Опыт работы с Node.JS от двух лет.

Стек: express, firebase, typescript,  javascript ES6+.

Хорошее понимание и опыт написания REST API.

Детали при личном общении.

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FirebaseJavaScriptNode.jsTypeScript
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