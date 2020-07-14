Есть самописный лендинг https://prazdnikilux.ru ================== Задача 1 на этой странице https://prazdnikilux.ru/yubilei-2/ - на первом слайде где видео http://joxi.ru/KAgLxNdtXy9eXr там стоит просто картинка а само видео загружается от нажатия ...
Система онлайн запись к специалисту на сайте для салона красоты
Система онлайн запись к специалисту на сайте для салона красоты
-Основные возможности
Автоматическое Управлением бронированием. Пользователи смогут записаться только на свободное
время и дату.
Выбор филиала
выбор специалиста и услугу
Выбор свободной даты и времени
Оплата онлайн - через сервис stripe.com
Форма записи
E-mail и смс оповещение
Возможности на бекэнде
Календарь записи в консоли сайта
Создание Специалиста: возможность указать имя; должность; загрузить аватарку; задать
график работы и список услуг, которые оказывает специалист; посмотреть
календарь записи к данному специалисту
Возможность Добавления филиалов и услуг
Создание услуг:возможность указать продолжительность, стоимость, произвольный текст
Просмотр брони:просмотр всех записавшихся через календарь
Добавлять/редактировать клиентов из панели администратора
оповещение о новой записи на Телеграм бот
Заявки фрилансеров
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