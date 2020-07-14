Система онлайн запись к специалисту на сайте для салона красоты

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Закрыт14 заявок483 просмотра

Система онлайн запись к специалисту на сайте для салона красоты 

-Основные возможности

Автоматическое Управлением бронированием. Пользователи смогут записаться только на свободное

время и дату.

Выбор филиала

выбор специалиста и услугу

Выбор свободной даты и времени

Оплата онлайн -  через сервис stripe.com

Форма записи

E-mail и смс оповещение

 

Возможности на бекэнде

Календарь записи в консоли сайта

Создание Специалиста: возможность указать имя; должность; загрузить аватарку; задать

график работы и список услуг, которые оказывает специалист; посмотреть

календарь записи к данному специалисту

Возможность Добавления филиалов  и услуг

Создание услуг:возможность указать продолжительность, стоимость, произвольный текст

Просмотр брони:просмотр всех записавшихся через календарь

Добавлять/редактировать клиентов из панели администратора

оповещение о новой записи на Телеграм бот

 

5 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Денис
 
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онлайн
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Дмитрий
 
30 лет
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4 месяца назад
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5 лет назад
Егор
 
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Антон
 
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3 года назад
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Мария
 
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Артё
 
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