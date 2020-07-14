Необходимо спарсить товары, подготовить их к импорту и импортировать в WooCommerce. Присылайте свои предложения по срокам и бюджету. Описание требований доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YxNqgxlwy-dd1jI_Rjpfz2MWTjHBDc14rA9VXp1StgA/edit?usp=sharing
OpenCart Редактирование товара Логотипа на футболки
Для существующего проекта магазина работающего на OpenCart необходимо улучшить возможность дизайнерами наносить принты на различный товар: футболки, сумки и тд.
Например, на скриншоте ниже есть товар футболка, ее размер в системе 1000х1000 пиксерей, и есть рамка в которой дизайнеру надо разместить свое изображение-принт. В данный момент система позволяет взять добавленное изображение принт и сдвинуть его за рамку в результате при печати готового изделия часть принта может уехать набок.
Необходимо на первую фазу:
1. Сделать возможность размещать изображение только внутри рамки, после сохранения футболки с наложенным изображением записывать координаты 2х точек левой-нижней и правой-верхней по отношению к координатам изображения футболки.
2. Посмотреть отладить сам процесс создания товара, так как иногда случаются глюки
Фаза 2: Разработать меню для управление вставленной картинкой на подобии показанного в видео:
https://www.youtube.com/watch?list=PLjmYtiM0WcM54pnh1C9Cm6iFoNwmip4B3&time_continue=192&v=JgyNAOwINx4&feature=emb_logo
Есть задачи на будущее по автоматизации создания пользователя и создания позиций доступных ему для работы (сейчас делается в ручную)
Автоматическая генерация SKU
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
https://brasshome.ru/ на главной не работает форма в шапке и в середине страницы. при нажатии на отправить ничего не происходит.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача доделать дизайн морды многостраничного проекта на реакте, исправить косяки, присоединить это все к имеющемуся беку и перевести на next.js в минимальные сроки. Все подробности с успешным кандидатом. Работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Необходимо разработать плагин/модуль интеграции для cms с нашим сервисом. По сути наш сервис - это служба доставки, поэтому желательно иметь опыт работы с модулями других служб, например СДЭК или НОВАЯ ПОЧТА. Необходимый ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Нужно через API обновить DNS записи - в частности IP Т.е. сначала нужно получить все днс и потом обновить в каждой запись IP Записей в аккаунте около 500 Скрипт нужен сегодняВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть дополнение для автоматической оплаты комментариев к "записям". Нужно расширить настройки дополнения, чтобы можно было настраивать оплату комментариев и к другим информационным разделам по типу "Записи" Вы должны прекрасно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
ТЗ отправлено в личку исполнителюВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Нужно скачать ряд видеофайлов с кабинета онлайн-школы.Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
1 Поправить учет трафика в Партнерской программе(Домен и UTM) 2 Связаться с нами 3 Мои переходы 4 Убрать лишние cookies 5 Поправить ошибку ТЗ в Аттаче ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Подключить выплаты по API Qiwi ТЗ в аттаче Критерий выполнения: вывод средств производится как в клиентском так и в партнерском кабинете при этом старая логика расчетов не нарушена. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад