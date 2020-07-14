OpenCart Редактирование товара Логотипа на футболки

Для существующего проекта магазина работающего на OpenCart необходимо улучшить возможность дизайнерами наносить принты на различный товар: футболки, сумки и тд.

Например, на скриншоте ниже есть товар футболка, ее размер в системе 1000х1000 пиксерей, и есть рамка в которой дизайнеру надо разместить свое изображение-принт. В данный момент система позволяет взять добавленное изображение принт и сдвинуть его за рамку в результате при печати готового изделия часть принта может уехать набок.

Необходимо на первую фазу:

1. Сделать возможность размещать изображение только внутри рамки, после сохранения футболки с наложенным изображением записывать координаты 2х точек левой-нижней и правой-верхней по отношению к координатам изображения футболки.

2. Посмотреть отладить сам процесс создания товара, так как иногда случаются глюки

Фаза 2: Разработать меню для управление вставленной картинкой на подобии показанного в видео:

https://www.youtube.com/watch?list=PLjmYtiM0WcM54pnh1C9Cm6iFoNwmip4B3&time_continue=192&v=JgyNAOwINx4&feature=emb_logo

Есть задачи на будущее по автоматизации создания пользователя и создания позиций доступных ему для работы (сейчас делается в ручную)

Автоматическая генерация SKU