Подключить выплаты по API Qiwi ТЗ в аттаче Критерий выполнения: вывод средств производится как в клиентском так и в партнерском кабинете при этом старая логика расчетов не нарушена. ...
Доработка Сайта PHP
1 Поправить учет трафика в Партнерской программе(Домен и UTM)
2 Связаться с нами
3 Мои переходы
4 Убрать лишние cookies
5 Поправить ошибку
ТЗ в Аттаче
Самопис PHP
Срок выполнения 1-2 дня.
Есть тестовый стенд к которому будет предоставлен доступ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Организуем запросы на API провайдера в цикле, вот таким образом: $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://'.$apiLink.'/v3/'.$d['domain'].'/messages'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); if ($d['proxy'] != NULL) { ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать скрипт PHP (или другой язык) для подключения к СМЭВ 3.0 Версия WSDL-схемы 1.3. Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ по серии и номеру https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=167502&zone=fed&page=1&dTest=true Опыт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать часть екстеншна для Adobe Photoshop. UI 2 формы, наполнение и отправка REST (есть node сlient для источника) Необходим человек который знаком с CEP https://github.com/Adobe-CEP/CEP-Resources/blob/master/CEP_9.x/Documentation/CEP%209.0%20HTML%20Extension%20Cookbook.md https://github.com/Adobe-CEP/Getting-Started-guides ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Дизайн готов, половина кода написано (разработчик сильно заболел) продолжать работу не может. А ждать мы не можем. Отправлю исходники и дизайн как выберем несколько кандидатов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать аналогичного бота https://t.me/qazbitok_bot на конструкторе aimlogicsВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать парсер-симулятор обмена данных с web.whatsapp.com . Парсер должен отправлять данные в веб версию (текст, файлы, местро, голосовые, фото, видео) обмен данными по json или другому удобному протоколу. Что ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Требуется senior разработчик для работ по бекенду (Laravel), добавления функционала и исправления ошибок предыдущих разработчиков. Сайт - маркетплейс, с расширенным функционалом. Обязательно - понимание основ безопасности, оптимизации скорости загрузки, способность разбираться в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть лендинг на Платформе, но штатные средства платформы не позволяют прикрепить в форму более одного файла от пользователя, нужно реализовать загрузку фотографий и отправку всего этого дела на почту одним сообщением(возможно фото придется ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем человека который доведёт до ума наш свежий сайт (дейтинг) Для начала нужно наполнить фейк-юзерами с фото и медиа в профилях (300-400 шт) От того как справитесь будет с зависеть всё остальное. Работы много! Цены ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад