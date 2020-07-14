Adobe CEP (JS Photoshop extension)

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Закрытнет заявок553 просмотра

Необходимо сделать часть екстеншна для Adobe Photoshop. 

UI 2 формы, наполнение и отправка REST (есть node сlient для источника)

Необходим человек который знаком с CEP

https://github.com/Adobe-CEP/CEP-Resources/blob/master/CEP_9.x/Documentation/CEP%209.0%20HTML%20Extension%20Cookbook.md

https://github.com/Adobe-CEP/Getting-Started-guides

Детали в личку. Сделать нужно достаточно быстро - предлагайте рейт.

JavaScriptNode.js
5 лет назад
aborodatov
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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