Требуется senior разработчик для работ по бекенду (Laravel), добавления функционала и исправления ошибок предыдущих разработчиков. Сайт - маркетплейс, с расширенным функционалом. Обязательно - понимание основ безопасности, оптимизации скорости загрузки, способность разбираться в ...
Парсер web.whatsapp.com
Необходимо разработать парсер-симулятор обмена данных с web.whatsapp.com .
Парсер должен отправлять данные в веб версию (текст, файлы, местро, голосовые, фото, видео)
обмен данными по json или другому удобному протоколу.
Что это и для чего нужно? Все мы знаем что у whatsapp нет открытых и доступных API и для работы с аккаунтами whatsapp необходим такой скрипт.
Возможно стоит учесть подключения проски для каждой отдельной сесси
Заявки фрилансеров
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