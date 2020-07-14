Парсер web.whatsapp.com

Необходимо разработать парсер-симулятор обмена данных с web.whatsapp.com .

Парсер должен отправлять данные в веб версию (текст, файлы, местро, голосовые, фото, видео)

обмен данными по json или другому удобному протоколу.

Что это и для чего нужно? Все мы знаем что у whatsapp нет открытых и доступных API и для работы с аккаунтами whatsapp необходим такой скрипт.

Возможно стоит учесть подключения проски для каждой отдельной сесси