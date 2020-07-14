Доработать сайт на Laravel

Требуется senior разработчик для работ по бекенду (Laravel), добавления функционала и исправления ошибок предыдущих разработчиков. Сайт - маркетплейс, с расширенным функционалом.

Обязательно - понимание основ безопасности, оптимизации скорости загрузки, способность разбираться в чужом коде. Сейчас сайт быстрый, но недостаточно безопасный.

Работать нужно будет в паре с фронтенд-разработчиком (фронт на Vue.js).

Все задачи в Трелло, проект на гитхабе, необходимо по мере выполнения выгружать на тестовый сервер для тестирования.

Стоимость обсуждается, указана произвольно. Оплата - любой из вариантов, кроме предоплаты.

Убедительная просьба сразу давать ссылки на выполненные и работающие проекты.

Всегда стараемся всем ответить, несмотря на большое количество откликов. Исключение - вы даете не работающие ссылки на несуществующие сайты, по таким заявкам не отвечаем. Или если ваши примеры грузятся по 3-10 секунд на страницу. Нам такое не подходит.

Спасибо за интерес к проекту!