Доработать сайт на Laravel

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок553 просмотра

Требуется senior разработчик для работ по бекенду (Laravel), добавления функционала и исправления ошибок предыдущих разработчиков. Сайт - маркетплейс, с расширенным функционалом.

Обязательно - понимание основ безопасности, оптимизации скорости загрузки, способность разбираться в чужом коде. Сейчас сайт быстрый, но недостаточно безопасный.

Работать нужно будет в паре с фронтенд-разработчиком (фронт на Vue.js).

Все задачи в Трелло, проект на гитхабе, необходимо по мере выполнения выгружать на тестовый сервер для тестирования.

Стоимость обсуждается, указана произвольно. Оплата - любой из вариантов, кроме предоплаты.

Убедительная просьба сразу давать ссылки на выполненные и работающие проекты.

Всегда стараемся всем ответить, несмотря на большое количество откликов. Исключение - вы даете не работающие ссылки на несуществующие сайты, по таким заявкам не отвечаем. Или если ваши примеры грузятся по 3-10 секунд на страницу. Нам такое не подходит.

Спасибо за интерес к проекту!

LaravelVue.js
5 лет назад
IvanDROUG
Иван 
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Заявки фрилансеров

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