Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить ...
Программирование не laravel/yii
Нужен программист на laravel/yii
Проектов много, задачи поступают регулярно, от мелких до крупных.
1) Нужно обновить сайтмэп и убедиться, что он автоматически обновляется при удалении/добавлении страниц.
2) Изменить передачу наличия на складах:
У них сейчас синхронизация с мой склад подразумевает, что на сайте видно общее наличие на всех складах.
Есть две проблемы:
- Брак. Он лежит на отдельном складе брак. И на сайте отражает это наличие, а продать мы это не можем. - выводить такое наличие не нужно.
- Резерв. Если последняя единица товара и она уже в брони, на сайте дает сделать на нее заказ. Это не логично. - не давать такую возможность.
3) /page/reviews отдает 500 вместо 404
4) на этой странице /page/partners есть форма генерации реферального кода, по нажатию кнопки код в поле не вставляется (такая форма когда не залогинен https://prnt.sc/so2hk6 и такая когда залогинен https://prnt.sc/so2ibv)
5) сделать функцию которая сделает 100% скидку при добавлении 3 ей футболки. два товара в заказе ,скидка на третий товар
6) прикрутить модуль интеграции со сдэком. Выводить калькулятор для клиента
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Настроить и наполнить, купленный шаблон Moodle CMS Есть - ТЗ, часть работы начали уже делать нужно допилить Оплата по факту готовности Оставляйте Ваш телеграмм для связи Срок 1-2 дняЗакрыт5 лет назад
Нужен full stack, wordpress devoloper с опытом на работы Задание: Логика бронирования: пользователь может выбрать свободную дату и время в календаре, минимальное время заказа 2 часа (редактируется админке.) В правой части календаря дополнительные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Скрипт в приложении. Необходимо установить оповещение при появлении сигнала либо определенное логическое действие.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Наш проект CRM-система JoyWork.ru Обсуждение задачи при личной переписке. Оплата по согласованию.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача Веб приложение, позволяющие запрашивать данные с сервера, визуализировать в табличном, графическом виде, в виде дашборда. Вход по авторизации. Обязательные требования Исходные данные: 1. Файлы логирования с устройств поступают ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
С++ программист реализовать проект задание в приложение Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы ...Закрыт5 лет назад
Необходимо доработать скрипт который меняет статусы категориям. Подробное ТЗ https://fex.net/ru/s/5ddncna OcStore 2.3 Жду от вас оценку по цене/сроку.Закрыт5 лет назад
Здравствуйте! Стоит задача по выявлению "умных" ботов на сайте.Мне требуется консультация специалиста и последующая реализация скрипта, который будет опрашивать браузер пользователя и передавать параметры в систему распределения трафика.У меня есть понимание реалзации, но хотелось бы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад