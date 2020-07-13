Программирование не laravel/yii

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Нужен программист на laravel/yii

Проектов много, задачи поступают регулярно, от мелких до крупных. 

1) Нужно обновить сайтмэп и убедиться, что он автоматически обновляется при удалении/добавлении страниц. 

2) Изменить передачу наличия на складах:   

У них сейчас синхронизация с мой склад подразумевает, что на сайте видно общее наличие на всех складах.

Есть две проблемы:

- Брак. Он лежит на отдельном складе брак. И на сайте отражает это наличие, а продать мы это не можем. - выводить такое наличие не нужно. 

- Резерв. Если последняя единица товара и она уже в брони, на сайте дает сделать на нее заказ. Это не логично. - не давать такую возможность. 

3) /page/reviews отдает 500 вместо 404 

4) на этой странице /page/partners есть форма генерации реферального кода, по нажатию кнопки код в поле не вставляется (такая форма когда не залогинен https://prnt.sc/so2hk6 и такая когда залогинен https://prnt.sc/so2ibv)

5) сделать функцию которая сделает 100% скидку при добавлении 3 ей футболки. два товара в заказе ,скидка на третий товар 

6) прикрутить модуль интеграции со сдэком. Выводить калькулятор для клиента

LaravelYii
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petrova_eugenie
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