Программирование не laravel/yii

Нужен программист на laravel/yii

Проектов много, задачи поступают регулярно, от мелких до крупных.

1) Нужно обновить сайтмэп и убедиться, что он автоматически обновляется при удалении/добавлении страниц.

2) Изменить передачу наличия на складах:

У них сейчас синхронизация с мой склад подразумевает, что на сайте видно общее наличие на всех складах.

Есть две проблемы:

- Брак. Он лежит на отдельном складе брак. И на сайте отражает это наличие, а продать мы это не можем. - выводить такое наличие не нужно.

- Резерв. Если последняя единица товара и она уже в брони, на сайте дает сделать на нее заказ. Это не логично. - не давать такую возможность.

3) /page/reviews отдает 500 вместо 404

4) на этой странице /page/partners есть форма генерации реферального кода, по нажатию кнопки код в поле не вставляется (такая форма когда не залогинен https://prnt.sc/so2hk6 и такая когда залогинен https://prnt.sc/so2ibv)

5) сделать функцию которая сделает 100% скидку при добавлении 3 ей футболки. два товара в заказе ,скидка на третий товар

6) прикрутить модуль интеграции со сдэком. Выводить калькулятор для клиента