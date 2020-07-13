С++ программист реализовать проект

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Закрыт1 заявка547 просмотров

С++ программист реализовать проект задание в приложение 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

5 лет назад
Able2Know
Антон 
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17 лет в сервисе
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6 дней назад

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Андрей
 
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