Необходимо доработать скрипт который меняет статусы категориям. Подробное ТЗ https://fex.net/ru/s/5ddncna OcStore 2.3 Жду от вас оценку по цене/сроку.
С++ программист реализовать проект
С++ программист реализовать проект задание в приложение
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Вопросы:
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Процесс работы Безопасная сделка или по Факту
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