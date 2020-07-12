Доработать функционал на WP

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок637 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно доработать систему бронирования услуг на WP.

На сайте функционал (плагины) разработан с нуля. 

Сайт каталог услуг где регистрируются исполнители и салоны красоты. 

Простая бронирование без оплат.

Функционал почти готов, нужно просто доделать некоторые моменты и довести до рабочего состояния.

WordPress
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