Доработать функционал на WP

Здравствуйте! Стоит задача по выявлению "умных" ботов на сайте.Мне требуется консультация специалиста и последующая реализация скрипта, который будет опрашивать браузер пользователя и передавать параметры в систему распределения трафика.У меня есть понимание реалзации, но хотелось бы ...