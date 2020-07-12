Исправить отображение окна чата на iOS(Chrome\Safari)

Здравствуйте, друзья! Сделали сайт - https://santehnik-odessa.com.ua на платформе вордпресс, но через формы обратной связи постоянно сыпится спам письма. Кто способен сделать проверку или рекапчу. Пишите только те кто уже сталкивался с такими проблемами.