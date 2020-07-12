Исправить отображение окна чата на iOS(Chrome\Safari)

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Закрыт3 заявки410 просмотров

Необходимо исправить отображение чата на iOS(Chrome\Safari), при открытии клавиатуры содержимое окна сдвигается вверх, а не ресайзится, на Android в свою очередь все отображается нормально.

Вот наглядный вид проблемы:

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AndroidiOS
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fournineteen
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