Добрый день коллеги!Скидываю видео описание чnо надо сделатьhttp://mandm24.rublemag.ru/mandm24_setting.mp4Добавить функционал в таблицу в соответствии как описано на видеоЖду от вас примерные сроки и цену!
Изменить названия картинок
ТЗ в личку исполнителю - суть задания - переименовать через базу данных названия изображений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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