Изменить названия картинок

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Завершен6 заявок296 просмотров

ТЗ в личку исполнителю - суть задания - переименовать через базу данных названия изображений. 

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено. Работаем повторно. Ответственный подход, всегда на связи.
Оплата в срок, все по договоренности, Рекомендую

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