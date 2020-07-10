Разработать модуль для парсинга товаров с Wildberries

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок499 просмотров

Имеется платформа cs-cart, под него необходимо разработать модуль парсинга товаров по: категории, прямая ссылка на товар, поисковый запрос. Парсинг товара: изображения товара (сохранить в нашей директории товара - не прямая ссылка с самого сайта), название товара, описание товара, артикул, характеристики (электроника, одежда).

Обязательное критерия: 

Предоставить полноценный демо по работе модуля

5 лет назад
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